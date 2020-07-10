МИД России разочарован словами Помпео о дискуссии по трансграничной помощи Сирии

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Москва разочарована комментариями госсекретаря США Майкла Помпео по дискуссии в СБ ООН в связи с резолюцией по трансграничной помощи Сирии, который заявил, что Россия и Китай злоупотребили своим правом вето. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"В Москве разочарованы тем, как госсекретарь США Майкл Помпео позволил себе прокомментировать дискуссии в СБ ООН в связи с проектом резолюции по трансграничному механизму доставки гуманитарной помощи в Сирию. Налицо очередная попытка передернуть факты и исказить действительность в угоду собственным узкокорыстным политическим интересам, - отметили в дипведомстве. - Высокомерные выпады из Вашингтона против России и Китая, к сожалению, уже не удивляют. Но удивляет легкость, с которой происходит откровенное перевирание текущей ситуации в Сирии за счет спекуляций на гуманитарных нуждах сирийцев".

"Печальный опыт последних лет наглядно показывает, что данные схемы применялись и в других странах региона. Примеры Ирака и Ливии со всей убедительностью демонстрируют катастрофические результаты такого геополитического инжиниринга, - продолжили в министерстве. - Примечательно и то, что никто из числа тех, кто организовал агрессию против этих стран, грубо нарушив все нормы международного права и поправ принципы Устава ООН, не взял на себя ответственность за разрушительные последствия этого вмешательства".

Как заявили на Смоленской площади, предлоги, использовавшиеся для интервенции в ближневосточные государства, теперь активно тиражируются и применительно к Сирии, при этом "стыдливо замалчивается" негативное влияние незаконных односторонних санкций: "Цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Сирии, спровоцировать социальные протесты и предпринять очередную попытку сменить "неугодный режим".

Содействие в соответствии с нормами

В МИД подчеркнули, что Россия выступала и выступает за увеличение гуманитарного содействия всем нуждающимся сирийцам на всей территории Сирии в соответствии с нормами международного гуманитарного права, "предусматривающими согласование с правительством страны-реципиента". "Именно это обстоятельство - необходимость координации с правительством Сирии, страны - члена ООН - воспринимается в штыки западными странами", - обратили внимание в министерстве.

Москва не возражает против продления трансграничного механизма, но считает необходимым привести его в соответствие с реальной обстановкой на земле, прежде всего в Идлибе, добавили в дипведомстве. Необходимо избежать ситуации, при которой этот механизм мешал бы налаживанию гуманитарных поставок из внутренних районов страны, через линии соприкосновения, указали в МИД.

"К сожалению, наши доводы и аргументы упорно не слышат и не учитывают. С не меньшим сожалением вынуждены констатировать и то, что американцы и их единомышленники преуспевают в манипулировании такими сугубо гуманитарными структурами, как Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и другими специализированными агентствами ООН, в обслуживании политического заказа на смену власти в Сирии", - заключили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. В январе этого года он продлил срок действия соответствующей резолюции на полгода, но число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух, расположенных на границе с Турцией. В июле Германия и Бельгия предложили продлить работу двух пунктов на год с возможностью открытия еще одного КПП, однако этот вариант не устроил Россию и Китай.