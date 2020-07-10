Посол РФ: Москва и Минск сообща смогут противостоять внешнему давлению после пандемии

МИНСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства смогут эффективно противостоять новым угрозам и внешнему давлению, которые прогнозируются на международной арене после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил ТАСС в пятницу посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

"Когда коронавирус отступит, крупные державы, мировые лидеры предпримут новые попытки обеспечить свое доминирование, давление на мировых рынках. И ответить на прогнозируемое давление стран-лидеров на малые страны, страны средней группы можно будет только предъявив куда более глубокую систему союзнических отношений", - отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, "мир до COVID-19 был одним, мир после COVID-19 будет другим". "В силу того, что ресурс у многих стран мира сегодня уменьшился - возросла безработица, упали доходы, падает объем ВВП, совершенно другая внешняя торговля - возможностей для того, чтобы сохранять прежние позиции той или иной страны, будет принципиально меньше", - сказал Мезенцев.

В этих условиях, заявил дипломат, значение Евразийского экономического союза и особая роль формата Союзного государства будет только возрастать. "После пандемии станет сильнее или сохранит свои прежние позиции тот, кто умеет слышать партнера, умеет учитывать его интересы, свои собственные интересы и кто реально отражает прогнозы на будущее", - отметил Мезенцев. "И в этом плане те отношения, которые характеризуют наши две страны - уникальная совместная история, готовность к взаимодействию без кефирных, мясных, каких угодно войн - это тот фундамент, который может быть упрочен и будет работать в пользу миллионов граждан двух стран после COVID-19", - сказал российский посол.

Мезенцев считает, что "пример взаимодействия и становления диалога по интеграционной повестке Союзного государства может быть востребован странами ЕАЭС и СНГ". "В данном случае никто не собирается кого-то учить, это следует рассматривать как приглашение к более плотному взаимодействию", - заявил посол РФ в Белоруссии.