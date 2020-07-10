Козак: Киев должен подтвердить или опровергнуть слова Резникова о пересмотре "Минска-2"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Официальный Киев на высшем уровне должен подтвердить или опровергнуть слова своего представителя в контактной группе о необходимости пересмотра минских соглашений, или это будет означать отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу. Об этом заявил в пятницу заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя высказывания вице-премьера Украины, заместителя главы украинской делегации в контактной группе Алексея Резникова о том, что минские соглашения устарели и должны быть заменены.

"Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются, - сказал Козак на встрече с журналистами. - Хотя в нашем, да и в общепринятом в мире понимании любые публичные высказывания вице-премьера, министра, других должностных лиц - это и есть официальная позиция государства".

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно, и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, - подчеркнул Козак. - Это еще и значит, что президент Украины должен будет дезавуировать свою подпись полугодовой давности под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года".

"Трудно понять, что произошло в последнюю неделю или в последние два дня с момента, когда представители Украины в "нормандском" формате 3 июня и в контактной группе 8 июля неизменно декларировали свою приверженность минским соглашениям, правда, пытаясь по-своему, очень оригинально их интерпретировать, - продолжил он. - Можно только предположить, что в Киеве наконец осознали, что такую "оригинальность" ни в Минске, ни в Париже и Берлине никто не понимает и не поддерживает и вести эту своеобразную игру в дальнейшем невозможно".

"Приходится только сожалеть, - отметил Козак. - Прежде всего о том, что урегулирование конфликта отодвигается на неопределенное время, о том, что и в Берлине, и в Париже, и в Минске, и в других столицах было потрачено огромное количество времени и сил большого количества людей, в том числе бесценного времени глав государств и правительств на изнуряющие и, как теперь оказалось, безрезультатные переговоры в течение более чем пяти лет. Может быть, в этом заявлении можно увидеть лишь один позитив - Украина услышала призыв прекратить морочить голову всему миру".

Как заметил Козак, человеческая цивилизация давно придумала способ мирного разрешения конфликтов и противоречий. "В любых отношениях, даже на семейно-бытовом уровне, когда возникают неразрешимые противоречия, стороны апеллируют к закону, - напомнил он. - Для донбасского конфликта таким законом были минские соглашения. Теперь одна из сторон конфликта заявляет: "Этим законом руководствоваться не хочу и не буду".

"Значит, закона больше нет, - констатировал замглавы администрации президента РФ. - Такое бывает. Мировая историческая практика знает множество таких фактов. Но та же практика свидетельствует, что на выработку новых правил уходят годы. В Киеве не могут это не осознавать. Это может быть только свидетельством того, что все заявления о стремлении к миру и урегулированию конфликта в значительной степени были декларативными".

Касаясь действий Москвы в данной ситуации, Козак сказал: "Будем ждать официальных заявлений и предложений Украины". По его словам, Россия также продолжит "оказывать посильную гуманитарную поддержку жителям Донбасса во избежание гуманитарной катастрофы, которая была бы неизбежна после введения полной экономической блокады [региона] со стороны Украины".

В новость была внесена правка (16:49 мск) - повторяется с уточнением должности в первом абзаце - заместитель руководителя