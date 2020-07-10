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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17

Правительство Нидерландов ранее приняло решение подать иск к России в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия не получала официальных уведомлений относительно намерения Нидерландов подать иск в Европейский суд по правам человека в связи с крушением выполнявшего рейс MH17 пассажирского Boeing-777 над Украиной в 2014 году.

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Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальных уведомлений не поступало", - указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили в МИД Нидерландов, правительство страны приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17.

Теги
НидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария Владимировна
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