Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия не получала официальных уведомлений относительно намерения Нидерландов подать иск в Европейский суд по правам человека в связи с крушением выполнявшего рейс MH17 пассажирского Boeing-777 над Украиной в 2014 году.

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Расследование крушения Boeing на Украине. Надежда остается лишь на суд

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Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официальных уведомлений не поступало", - указала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщили в МИД Нидерландов, правительство страны приняло решение подать иск к России в Европейский суд по правам человека в связи с приписываемой стране ролью в крушении рейса MH17.