Эксперт: Россия может играть роль балансирующей державы на фоне соперничества США и КНР

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия может поддерживать баланс в мире, пока разворачивается противостояние Соединенных Штатов и Китая. Такое мнение выразил президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова (ИМЭМО) РАН Александр Дынкин в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В отношениях России и Китая существует солидный запас политической прочности. Эти отношения описал бы формулой: "Никогда против друг друга, не всегда вместе". Сохраняя тесные отношения с Китаем, перед Россией открывается новая роль - роль ведущей балансирующей державы", - сказал он.

Дынкин отметил, что кризис, вызванный пандемией, ударит по капиталу мягкой силы как США, так и Китая, что создаст им определенные трудности. "Они будут чувствовать себя не очень некомфортно в мире. Не могу исключать на какой-то промежуток времени даже возникновение "мира без полюсов". Россия сохраняет стратегический паритет с США и лидерство в большинстве оборонных технологий по отношению к Китаю. Поэтому биполярность ХХI века будет асимметричной, не столь однозначной, как в прошлом веке. Мы сохраняем стратегический баланс с США, Китай - экономический", - пояснил аналитик.

По его мнению, одним из преимуществ России является умение проводить политику многосторонних партнерств и применять так называемую модель изменяющихся партнерств. "Она опробована на Ближнем Востоке, применима и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эту стратегическую культуру можно транслировать и на глобальный уровень. Причем дифференцировать по проблематике. Скажем, по вопросам безопасности кроме как с США, похоже, пока говорить не с кем. В вопросах же экономики, технологий, культуры, образования и многих других, естественно, - с ЕС, [в частности] с Германией, Италией, Францией, Финляндией", - продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что Россия должна сохранять равновесие и избегать всеми способами втягивания в конфликт Вашингтона и Пекина. "Конечно, равновесие не означает равноудаленность. При нынешней американской политике, конечно, Москва и Пекин будут гораздо ближе. И здесь важно развивать отношения с такими мировыми полюсами, как ЕС и Индия. Очевидно, что пространство для внешнеполитического маневра на полицентричной плоскости гораздо шире, чем на биполярной оси", - добавил политолог.