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Расследование крушения Boeing в Донецкой области
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Захарова: иск Нидерландов к России по делу MH17 затруднит поиск истины

Официальный представитель МИД РФ также назвала решение Гааги еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с катастрофой малайзийского Boeing - это еще один удар по российско-нидерландским отношениям. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Как еще один удар по российско-нидерландским отношениям воспринимаем решение Гааги обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой малайзийского Boeing, - говорится в комментарии дипломата, размещенном на сайте МИД РФ. - Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины".

В этой связи Захарова обратила внимание на то, что Гаага с самого начала встала на путь одностороннего возложения на Россию вины за крушение рейса МН17. "Как показали события последних шести лет, прошедших с момента этой трагедии, Нидерланды действовали не в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166, а исключительно в рамках антироссийской логики, которой были подчинены как техническое, так и уголовное расследования, - Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной".

Теги
НидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиЗахарова, Мария Владимировна
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