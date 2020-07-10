Россия и КНР наложили вето на новый вариант резолюции Запада по гуманитарной помощи Сирии

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Россия и Китай вновь наложили вето на новый вариант резолюции Запада по трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом заявил в пятницу постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген в качестве председателя СБ ООН в июле.

"13 стран поддержали документ, две страны проголосовали "против". Документ не принят в результате голосования "против" постоянных членов СБ ООН", - озвучил он итоги письменного голосования. Как пояснили ТАСС источники ООН, вето было наложено Россией и Китаем. Процедура принятия решений в Совете на данный момент письменная из-за карантинных ограничений.

Авторы проекта - Германия и Бельгия - предлагали продлить доставку гуманитарной помощи на шесть месяцев через два пропускных пункта на границе с Турцией. Однако Россия настаивает на сокращении количества КПП до одного.

Ранее необходимость постепенного "сворачивания" механизма постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил изменившейся ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.

Авторы резолюции в совместном заявлении выразили "глубокое сожаление в связи с вето России и Китая". Они назвали свое предложение компромиссным, так как по сравнению с первым вариантом продление действия механизма было сокращено с года до шести месяцев.

"Это компромиссное предложение основывалось исключительно на гуманитарных потребностях сирийцев", - добавили они.

Решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии СБ ООН принял в июле 2014 года. Схожая с нынешней ситуация уже возникала в Совете зимой 2019-2020 года. Тогда страны также не смогли принять два варианта резолюции, однако в последний день перед истечением действия механизма пришли к компромиссу, оставив открытыми два КПП на границе с Турцией на шесть месяцев.