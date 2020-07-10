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Кризис в Сирии

Россия вынесла на голосование новый проект резолюции по гуманитарной помощи Сирии

Ранее Россия и Китай наложили вето на предложение Германии и Бельгии продлить поставки через два пропускных пункта

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Россия вынесла на голосования свой вариант резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в постпредстве России при ООН. Ранее Россия и Китай наложили вето на предложение Германии и Бельгии продлить поставки через два пропускных пункта.

"Россия запросила голосование по своему проекту, письменная процедура голосования начата", - сказали в постпредстве. Накануне первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил в Twitter, что российский документ "позволит доставлять помощь через границу в сирийский Идлиб через КПП "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией) на протяжении одного года", - написал Полянский.

Фактически это последний шанс Совета продлить механизм поставок, срок действия которого истекает 11 июля.

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