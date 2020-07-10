{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Захарова: Россия не перестает ежедневно удивляться военным новинкам Трампа

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Россия каждый день не перестает удивляться заявлениям Соединенных Штатов о наличии у них таких военных разработок, о которых "даже никто подумать не может". Об этом в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о разработке новой гиперзвуковой ракеты.

"То, что у них есть "такое, о чем даже никто подумать не может", - это факт. Не перестаем удивляться буквально ежедневно. И про "лучшую военную технику", - написала дипломат. "Скорость - это круто. Еще бы в цель попадали, а то мы помним, что стало с "прекрасными, новыми и умными ракетами" в 2018 году", - добавила Захарова.

Ранее 10 июля Трамп заявил, что США разрабатывают гиперзвуковую ракету, которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем существующие на данный момент аналоги. Американский лидер отметил, что у США есть "такое, о чем даже никто и подумать не может". Трамп напомнил, что США за последнее время потратили $2,5 трлн на свои ВС.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаТрамп, Дональд
Мэр Казани возглавил список кандидатов от "Единой России" на выборах в городскую думу
Кроме Ильсура Метшина в список кандидатов включили замглавы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, руководителя исполкома города Дениса Калинкина и пенсионера Алексея Селивановского
Читать полностью