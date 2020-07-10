Мэр Казани возглавил список кандидатов от "Единой России" на выборах в городскую думу

ТАСС, 10 июля. Мэр Казани Ильсур Метшин возглавил список кандидатов в депутаты Казанской городской думы от партии "Единая Россия". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте регионального отделения партии в Татарстане.

"Секретарь Казанского местного отделения партии мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин возглавил список кандидатов в депутаты Казанской городской думы от "Единой России". Решение было принято на XXXIII конференции местного отделения партии", - говорится в сообщении.

Кроме Метшина, в перечень кандидатов от партии вошли представители сфер здравоохранения, образования, культуры, бизнеса, промышленных предприятий. Среди них также заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова, руководитель исполкома города Денис Калинкин, пенсионер Алексей Селивановский и другие.

Выборы в Татарстане пройдут 13 сентября. В республике будут выбирать президента республики и депутатов местных советов.