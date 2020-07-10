Рябков заявил, что США не достигнут неоспоримого военного преимущества

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. США не смогут обеспечить себе абсолютное военное преимущество. Об этом в пятницу заявил в интервью телеканалу "Дума ТВ" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"США движимы линией на максимальное освобождение в сфере контроля над вооружениями, - сказал он. - Они считают принципиально допустимым нахождение способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество, но они этого не достигнут, так как на любое действие есть противодействие".

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стал непоправимой ошибкой, возврата к соглашению быть не может, добавил дипломат.

"Хотел бы сказать, что последствия некоторых ошибок, совершенных в США, носят необратимый характер. Одной из таких крупнейших ошибок, к примеру, стал односторонний выход Вашингтона из договора по РСМД. Очевидно, что возвращение к этому документу, который на протяжении десятков лет служил в качестве важной опоры европейской безопасности, быть не может" - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Путь выправления отношений

Он также добавил, что Россия не наблюдает в США признаков политической воли для нормализации двустороннего взаимодействия.

"К сожалению, процесс зашел очень далеко и наши попытки нормализовать наши отношения [с США], многочисленные предложения о том, как это сделать, по какой повестке дня работать, какую тактику применять, либо игнорировались, либо отвергались открытым и непреклонным совершенно образом, - сказал Рябков. - Теперь предстоит долгий путь выправления отношений. Но для того, чтобы это случилось, требуется, в первую очередь, политическая воля с той стороны, такой воли мы пока не видим".

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, нынешний кризис в двусторонних отношениях вызван нежеланием США признать в РФ мощное независимое государство и информационными вбросами о вмешательстве Москвы в американскую внутреннюю политику.