Координатора реготделения ЛДПР выдвинули кандидатом в губернаторы Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июля. /ТАСС/. ЛДПР выдвинула в качестве кандидата на должность губернатора региона координатора ростовского регионального отделения партии Петра Пятибратова, сообщили ТАСС в избиркоме области.

"Петр Пятибратов, выдвинутый Ростовским региональным отделением политической партии ЛДПР, уведомил облизбирком о выдвижении на должность губернатора Ростовской области", - сказал собеседник агентства.

Ранее со своими кандидатами на должность губернатора области определились КПРФ, "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "Единая Россия". Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководитель партийной фракции в заксобрании области Евгений Бессонов. От "Справедливой России" за должность главы области поборется руководитель партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко. "Патриоты России" выдвинули в качестве кандидата гендиректора "Инновационной сервисной компании" Владимира Башкатова. "Единую Россию" будет представлять действующий губернатор области Василий Голубев.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.