На выборы главы Севастополя выдвинулись восемь кандидатов

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Севастополя приняла документы о выдвижении на выборы губернатора у всех восьми кандидатов, сообщили журналистам в горизбиркоме.

"10 июля 2020 года Севастопольская городская избирательная комиссия завершила прием документов о выдвижении кандидатов на должность губернатора города Севастополя. <…> Следующий этап для кандидатов на должность губернатора города Севастополя - это предоставление в Севастопольскую городскую избирательную комиссию документов на регистрацию до 20 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

В числе кандидатов член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия" Александр Романович, представитель партии "Патриоты России" Иван Ермаков, депутат городского заксобрания от ЛДПР Илья Журавлев, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев (от партии "Единая Россия"), Анастасия Романенко ("Демократическая партия России"), Ярослав Яковенко ("Партия прогресса"), Роман Кияшко (КПРФ), бывший глава аппарата омбудсмена РФ Иван Соловьев (от партии "Народ против коррупции").

Как пояснили в избиркоме, в поддержку кандидата необходимо собрать девять подписей муниципальных депутатов из восьми муниципалитетов Севастополя. При этом число подписей, необходимых для регистрации кандидата, не может превышать 10. В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов комиссия проверяет их на соответствие установленным требованиям и принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации.