Мэр Новосибирска возглавил список кандидатов от КПРФ на выборы в областной парламент

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, являющийся первым секретарем регионального обкома КПРФ, сообщил в субботу журналистам, что возглавил список кандидатов от партии КПРФ на выборы в Законодательное собрание области.

"Мы выдвинули свои списки все, если говорить о законодательном собрании, то списки территориальных групп, головная часть, она была согласована с центральным комитетом и утверждена окончательно здесь на нашей конференции [партийной конференции о выдвижении кандидатов], она выглядит таким образом: Локоть Карпов Владимир Яковлевич - секретарь областного комитета и Козлов Александр Александрович - председатель Федерации профсоюзов Новосибирской области", - сообщил Локоть.

По словам второго секретаря новосибирского обкома Рената Сулейманова, в общей сложности, были выдвинуты 214 человек по спискам одномандатными округам, в законодательное собрание и в совет депутатов города Новосибирска. В списках числятся действующие депутаты, руководители крупных предприятий, общественных организаций, ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов, врачи, учителя. Окончательный список кандидатов появится 15 июля.

Седьмой созыв Заксобрания Новосибирской области будет избираться 13 сентября 2020 года, в Единый день голосования. Выборы депутатов нынешнего, 6-го созыва, состоялись 13 сентября 2015 года. Были избраны 76 депутатов по смешанной системе - 38 депутатов были избраны по единому избирательному округу и 38 прошли по одномандатным округам. В настоящее время в Заксобрании Новосибирской области 49 членов фракции "Единая Россия", 17 - КПРФ, по четыре - ЛДПР и "Справедливой России", "Гражданскую платформу" представляет один депутат.

Выборы депутатов городского совета также запланированы на 13 сентября. Весной текущего года горсоветом смешанная избирательная система была заменена на мажоритарную, в связи с этим депутатские округа были перераспределены по своим границам. Шестой созыв Совета депутатов города Новосибирска был избран горожанами 13 сентября 2015 года, в состав, которого вошли 50 депутатов: 32 - от "Единой России", 12 - от КПРФ, два - от ЛДПР, один от "Справедливая Россия", а также три самовыдвиженца.