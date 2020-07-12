РФ воздержалась при голосовании по Сирии из-за недовольства процессом подготовки резолюции

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН по продлению трансграничной помощи Сирии из-за недовольства процессом подготовки документа Германией и Бельгией. Об этом заявил в субботу первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании СБ ООН по итогам голосования в формате видеосвязи.

Резолюция была принята большинством голосов, при этом Россия, Китай и Доминиканская Республика воздержались.

"Я с сожалением сообщаю, что мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования", - сказал он.

Нерасторопность и лицемерие

"С самого начала этот процесс омрачался нерасторопностью, лицемерием, неуважением и даже пренебрежением установленными правилами Совета Безопасности", - указал дипломат. Полянский напомнил, что Россия сразу предлагала оставить открытым только один наиболее важный пропускной пункт. "Мы могли прийти к этому результату раньше", - отметил дипломат.

После того как постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген возразил словам Полянского, российский дипломат выступил с дополнительным пояснением. "Возможно, мой английский не так хорош как ваш, Кристоф, прошу прощения, если это так (в ходе заседаний по видеосвязи все делегаты выступают на английском языке без перевода - прим. ТАСС), но давайте я объясню вам, что я имею в виду под нерасторопностью и лицемерием", - предложил Полянский.

"Нерасторопность - это когда мы говорим вам еще в понедельник, что единственным решением помочь всем сирийцам, при этом соблюдая суверенитет страны, будет сохранение только одного пропускного пункта, но вы не идете этим путем и заставляете нас проходить через несколько лишних голосований, каждый раз выставляя Россию и Китай врагами международного сообщества", - заключил он.

Другие воздержавшиеся

Китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь в своем выступлении по итогам голосования отметил, что Китай не смог поддержать документ, так как в нем не содержалось осуждение односторонних санкций в отношении Сирии. "Необходимо отметить, что годы незаконных санкций ухудшили экономику и гуманитарную ситуацию в Сирии, принесли непередаваемые страдания неповинным гражданским жителям", - отметил он.

"Санкции также серьезно подрывают возможность Сирии противостоять распространению коронавирусу", - подчеркнул он. По мнению постпреда, негативный эффект от санкций должен быть отражен в следующем докладе генсека ООН о ситуации в Сирии.

Также воздержавшаяся Доминиканская Республика руководствовалась другими соображениями при голосовании. Постпред страны при ООН Хосе Сингер Вейсенгер выразил мнение, что необходимо было сохранить больше пунктов, через которые доставляется помощь. "Я хотел бы выразить полную поддержку Доминиканской Республики авторам резолюции - Германии и Бельгии. Это решение ни в коем случае не касается вас", - указал он.

"Мы разочарованы тем, что Совет Безопасности в очередной раз не смог коллективно и единогласно подойти к решению одного из самых трагичных конфликтов современности, - добавил постпред страны. - Решение закрыть погранпереходы "Баб-эс-Салям" и "Эль-Ярубия" будут иметь ужасные последствия".

Принятый документ

Состоявшееся в субботу голосование стало уже пятой за неделю попыткой Совбеза продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Ранее авторы резолюции предлагали продлить поставки через два КПП на границе с Турцией, однако этот вариант дважды был заветирован Россией и Китаем. В итоге в документе был оставлен только один пункт - "Баб-эль-Хава".

Россия также в течение недели дважды выносила на голосование свой вариант резолюции. Однако западные страны не устроил пункт с осуждением действующих в отношении Сирии односторонних санкций.

Москва объясняет необходимость постепенного "сворачивания" механизма объясняет изменившейся ситуацией на земле. Все больше районов в Сирии возвращаются под контроль правительства, следовательно, помощь может доставляться изнутри страны в координации с Дамаском, как это предписывается международным гуманитарным правом.