Путин: президент должен решать не только глобальные вопросы, но и помогать людям в беде

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент должен не только заниматься решением глобальных вопросов развития страны, но и оказывать помощь конкретным людям, которые в этом нуждаются. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Комментируя свое участие на месте в решении вопросов людей в подтопленном Тулуне и в ходе других ЧС, Путин отметил, что "если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства - ну значит нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства". "Надо отвечать этим запросам и требованиям", - сказал президент.

По его словам, решение глобальных вопросов в работе главы государства "важно и нужно, потому что президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям". "Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - заключил Путин.