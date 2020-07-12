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Путин заявил, что ухудшение отношений России и Украины не связано с присоединением Крыма

Российский лидер выразил уверенность, что негатив в отношениях двух стран "рано или поздно схлынет"
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с присоединением Крыма к РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

Путин выразил уверенность, что "эта пена (негатив в отношениях двух стран - прим. ТАСС) рано или поздно схлынет".

Президент напомнил хронологию событий на Украине в конце 2013 и в 2014 году. "Сначала произошел государственный переворот и захват власти, и с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", - пояснил глава государства.

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