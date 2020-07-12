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Песков заявил, что состояние отношений России и США "из рук вон плохое"

По словам пресс-секретаря российского лидера, отношения Москвы и Вашингтона находятся на самой низкой точке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российско-американские отношения находятся на самой низкой точке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Наши отношения по-прежнему находятся практически в нижней точке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о динамике отношений РФ и США.

"Состояние из рук вон плохое - и в двухстороннем плане, и в плане ответственности наших двух стран за многосторонние дела, в первую очередь - по теме контроля над вооружениями и стратегической стабильности", - сказал Песков.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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