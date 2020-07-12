Путин считает, что к стилю РФ в международной политике подходит поговорка "мягко стелет"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что политика РФ на международной арене должна соответствовать пословице: "Мягко стелет, да жестко спать кладет".

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" глава государства рассказал о стиле Москвы в общении с зарубежными партнерами. "Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - сказал президент. И заметил: "У нас есть в народе очень хорошее выражение - мягко стелет, но жестко спать кладет, вот это, мне кажется, вполне наш стиль".

Говоря о начавшейся избирательной кампании в США и новой антироссийской риторике в феврале нынешнего года, глава российского государства констатировал негативные явления во внутриполитической ситуации в США. "То, что это там происходит - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений и негативно отражается на российско-американских отношениях", - уверен Путин.

В интервью, которое записывалось в январе прошлого года, российский лидер отметил, что "противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, потому что это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные, глобальные конкуренты". "Различные варианты ограничений - будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций - так или иначе будет продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться", - подчеркнул Путин.

По его мнению, "это будет отражаться и на России, но не кардинальным образом". "Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста", - пояснил он. Президент РФ также указал: "Нельзя навязывать никому единообразных, кому-то выгодных стереотипов развития, каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития".