МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, кто предлагал ему кандидатов на пост премьер-министра РФ. "Вам интересно, кто представлял [кандидатуры]? В том числе и администрация [президента]", - сказал он автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" Павлу Зарубину.

В целом же, по словам главы государства, при решении кадровых вопросов кандидатов на важнейшие посты предлагает "и администрация президента, и, например, лидеры политических партий", с которыми Путин находится в постоянном контакте. "Администрация - это же их работа, в том числе кадровая работа",- пояснил президент.

В интервью ТАСС Путин ранее рассказывал, что рассматривал несколько кандидатов на пост премьер-министра. Причем Мишустина ему никто не предлагал, он выбрал его сам. По словам главы государства, ему представили на рассмотрение четверых кандидатов. "Но Мишустина среди них не было, - признался он. - Мишустина никто не называл, кроме меня". Президент отметил, что при выборе будущего главы кабинета министров он руководствовался личными и деловыми качествами кандидата, учитывал и итоги работы Мишустина во главе ФНС.