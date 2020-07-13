Крашенинников считает, что проект нового КоАП в его нынешнем виде не может быть принят

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), опубликованный Минюстом, не может быть принят, он дает возможности для злоупотреблений. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"КоАП должен отличаться четкостью, внятностью, он должен защищать граждан, а не тех, кто выписывает протоколы, - сказал депутат. - Он непонятен, а следовательно, дает возможности для злоупотреблений. Конечно, в таком виде он не может быть принят".

"Я считаю, что в таком виде текст поддерживать нельзя. Я категорично в первый раз это говорю", - добавил Крашенинников.

Глава профильного комитета Госдумы обратил внимание на то, что "главы нового КоАП готовились теми самыми организациями или под руководством тех органов, которые будут накладывать эти штрафы, это ненормально".

"В принципе, КоАП, Уголовный, Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы по большому счету нужно делать вместе, потому что у нас сейчас появились нормы, связанные с преюдицией. УК и КоАП оба плохие, а процессуальные нормы отдельно жить не могут", - пояснил он.

"КоАП у нас ужасный, но делать из него еще более страшную вещь неправильно", - резюмировал Крашенинников.

В середине июня Минюст опубликовал проект Процессуального кодекса об административных правонарушениях на портале regulation.gov.ru для повторного публичного обсуждения. В конце мая для повторного обсуждения был размещен на сайте и проект нового КоАП, первая редакция которого была подвергнута жесткой критике со стороны парламентариев за предусмотренное ею кратное увеличение большинства штрафов и сроков привлечения к административной ответственности.