Крашенинников считает, что менять конституцию не нужно будет еще несколько десятилетий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Действующая редакция Конституции РФ должна проработать несколько десятилетий без внесения в нее поправок, рассчитывает глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы выдержали 26 лет с конституцией 1993 года, были только небольшие поправки. Но хотелось бы верить, что несколько десятилетий [новая редакция] проживет", - сказал Крашенинников, занимающий пост сопредседателя рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны, в интервью ТАСС.

По его словам, "хорошо было бы, если ее еще 20 лет не трогали". "Еще лучше, если бы лет 30-40. Это, конечно, не Гражданский кодекс, по которому несколько поколений должны жить, но мне кажется, конституция вполне может и 50-100 лет действовать", - резюмировал глава комитета.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.