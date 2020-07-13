Путин предложил определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предлагает определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие. Об этом в понедельник глава государства заявил во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Несмотря на объективные текущие трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными", - сказал Путин. Он предложил обсудить актуализацию нацпроектов на основе итогов голосования по поправкам в конституцию и с учетом накопленного опыта и уроков последних месяцев. "Мы должны корректировать, разумеется, нашу работу, исходя из реальной ситуации", - подчеркнул президент, пояснив, что нужно более эффективно распределять возможности, "маневрировать средствами".

Он отметил, что считает необходимым "заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть за 2024 год". По его словам, уже сейчас нужно "в развитие поставленных целей" определить на предстоящее десятилетие общенациональные задачи.

Затем российский лидер обозначил основные блоки задач. По словам Путина, каждый из них призван сформировать для жизни российских семей и для развития человека современную среду.

Конкретные ориентиры

Президент также отметил, что ориентиры в социальном развитии страны не должны быть размытыми и непонятными для граждан. "Понимаю, что все, что связано с этой коронавирусной инфекцией, [здесь] очень много факторов неопределенности, что касается отдаленных последствий и так далее, но все-таки такой показатель, как продолжительность жизни. Это такой интегрированный показатель качества работы по очень многим направлениям, и это мы все с вами понимаем. Можно, разумеется, что-то корректировать, но у нас должны быть все-таки ориентиры, которые мы будем иметь в виду и к которым мы должны стремиться. У нас должны быть определенные ориентиры не только по этому направлению, но и по другим тоже, они не должны быть "трудноразмытыми" и непонятными для нас и для граждан", - сказал президент.

По его словам, "необходимо исходить из реалий и не ставить перед собой каких-то нереалистичных целей". "Должны быть конкретные ориентиры. Можно что-то корректировать, но ориентиры должны быть конкретными, тогда нам будет понятно - мы работаем по всем нашим направлениям нужным образом или в чем-то не дорабатываем. Нужно больше конкретики", - подчеркнул Путин.

Финансирование инфраструктурных проектов

Путин также назвал важным использовать не только бюджетные средства, но и другие источники для финансирования инфраструктурных проектов.

На заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам он назвал среди задач на ближайшее десятилетие укрепление опорной инфраструктуры, в том числе сети автодорог, отметив, что уже к 2018 году в РФ был набран "неплохой темп строительства и ремонта федеральных автотрасс", а затем были сосредоточены усилия на приведение в порядок региональных дорог.

"Очевидно, что эта работа и дальше должна быть продолжена, при этом подчеркну: речь идет не только о бюджетных вложениях в инфраструктуру, важно привлекать новые источники финансирования этих расходов, использовать опыт наших ведущих компаний", - сказал Путин. В качестве хороших примеров он назвал выпуск РЖД облигаций под свою инвестпрограмму и привлечение ДОМ.РФ средств на развитие ипотеки.