Путин отметил общественный запрос на качественную работу госуправления на всех уровнях

НОВО-ОГАРЕВО, 13 июля. /ТАСС/. Голосование по поправкам в конституцию продемонстрировало наличие запроса граждан на качественную работу всей системы государственного управления. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он отметил, что "высокие требования к качеству работы всей системы государственного управления предъявили" граждане в ходе голосования по поправкам в конституцию.

"Этот общественный запрос безусловно должен служить ориентиром для всех министерств, ведомств, региональных управленческих команд и для коллег из муниципалитетов, должен быть отражен во всех наших стратегических планах и инициативах", - сказал глава государства.