Трутнев заявил, что приехал в Хабаровск убедиться в стабильной работе властей

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев приехал в Хабаровск, чтобы убедиться в стабильной работе властей региона в отсутствие губернатора.
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Об этом он сообщил на встрече с журналистами, которая прошла в Хабаровске.
"Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что эта команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации. Я встречался с руководством Хабаровского края с первым заместителем губернатора, <…> проверял, чтобы все работало штатно", - сказал полпред.
По его мнению, правоохранительные органы не пошли бы на задержание действующего главы региона без "стопроцентного повода", хотя окончательное решение о виновности губернатора региона Сергея Фургала должен принять суд. Он также отметил, что у жителей региона есть право выражать свое мнение на подобное событие.
Трутнев при этом подчеркнул, что работа команды задержанного главы Хабаровского края организована плохо.
"Я считаю, что работа [руководства региона] организована плохо, и на это есть все основания. Мы выделили миллиарды на строительство онкодиспансера, дворца самбо, но ничего не построено. Я сюда приехал, прежде всего, чтобы убедиться, что эта команда, которая находится в управлении Хабаровского края, продолжает работать, что выполняются все необходимые для людей функции власти субъекта Российской Федерации", - сказал он.
Инвестиции в регион
В ходе визита он также отметил, что регион сейчас привлекает недостаточный объем инвестиций.
"Я уже не посчитаю, сколько это - 20 миллиардов от триллиона двухсот, но то, что это для Хабаровского края ничтожно мало, очевидно. Я уверен в том, что работать можно и нужно лучше", - сказал Трутнев.
По его словам, за те годы, что он отвечает за развитие Дальнего Востока, в регион пришло 1,2 трлн рублей частных инвестиций. "Это наша работа, все эти [инвестиции] пришли с государственной поддержкой. Для огромного, развитого индустриально, научного Хабаровского края - 20 млрд из 1,2 трлн [рублей]? Это ненормально", - считает полпред.