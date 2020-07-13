Членство депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева в "Единой России" приостановлено

МАГАС, 13 июля. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" приостановило членство в партии депутата Народного собрания и бывшего управляющего отделения Фонда социального страхования Ингушетии Якуба Белхороева арестованного по делу о растрате. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Президиум регионального политсовета приостановил членство в партии Якуба Белхороева. Соответствующее решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела", - отметили в пресс-службе.

В пятницу в пресс-службе СК РФ сообщили о задержании Белхороева, который, по версии следствия, оформив инвалидность себе и знакомым, похитил из ФСС 17 млн рублей. Суд заключил его под стражу по делу о растрате. В пятницу источник в правоохранительных органах региона сообщал ТАСС, что в доме Белхороева в селе Сурхахи прошли обыски. В субботу обыски также прошли в региональном отделении ФСС по республике и мэрии Магаса, где в разные годы Белхороев занимал руководящие посты.

Согласно информации на сайте регионального парламента, Якуб Белхороев с сентября 2016 года является депутатом Народного собрания Ингушетия и членом фракции "Единая Россия". Он также является членом комитета по образованию, культуре и связям с религиозными организациями. С 2011 по 2014 год он был главой городского округа Магас и городского совета Магаса. Кроме того, работал управляющим региональным отделением Фонда социального страхования.