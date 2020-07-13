В МИД считают, что "сделка века" создает тупик в ближневосточном урегулировании

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тупик в палестино-израильском урегулировании возник из-за того, что США настаивают на безальтернативности предложенной ими "сделки века". Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Мы поддерживаем подход, озвученный недавно генеральным секретарем ООН, который заключается в том, что основой переговоров должна быть международно-правовая база, которая давно уже согласована, - подчеркнул Богданов. - В ходе переговоров стороны должны сами договариваться, как эта база должна реализовываться в практической плоскости с учетом того, что некоторые вопросы требуют взаимных уступок, проявления гибкости и понимания позиций друг друга. Добиться урегулирования можно только на базе консенсуса и взаимоприемлемых решений. Другой путь заведет в еще больший тупик".

По словам дипломата, по мере того, как США продолжают навязывать "сделку века" в качестве единственно возможной основы для переговоров, возникает вопрос о роли ближневосточного "квартета", в котором помимо американцев участвуют и РФ, и Европейский союз, и ООН. "Ведь "квартет" разработал дорожную карту, внедрял коллективные подходы, организовывал контакты между представителями руководства Палестины и Израиля. Словом, работал довольно активно", - напомнил он.

"Пока мы наблюдаем тупик на этом направлении, потому что наши американские партнеры после выдвижения президентом США Дональдом Трампом так называемой следки века, т. е. сугубо американских предложений по урегулированию палестино-израильского конфликта, настаивают на том, что это безальтернативная основа для переговоров, - отметил он. - Конечно, это неприемлемо ни для палестинцев, ни для арабов, и свое негативное отношение уже высказали по этому поводу и Организация исламского сотрудничества, и Лига арабских государств. Позиция арабо-мусульманского мира понятна: это несправедливый подход, который удовлетворяет интересы только одной конфликтующей стороны".

"Я думаю, что сейчас в израильском руководстве и в израильском обществе идут непростые дискуссии по поводу уместности тех или иных решений и их практического выполнения. Поэтому надо будет посмотреть, как будет развиваться ситуация, потому что первоначально после того, как президент [США Дональд] Трамп выдвинул свою инициативу в январе: речь шла о том, что с первого июля могут быть приняты решения и реализация односторонних шагов по аннексии ряда территорий на Западном берегу реки Иордан. Сейчас эти решения, как мы понимаем, несколько отложены, потому что возникли, видимо, сомнения внутри израильского руководства и между израильтянами и американцами", - сказал он.

Богданов отметил, что односторонние шаги израильского правительства по аннексии палестинских территорий могут привести не только к усилению напряженности в двусторонних отношениях с Палестиной, но и к нестабильности в регионе в целом.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что Россия выступает за конструктивный диалог между Израилем и Палестиной. "Ситуация действительно очень сложная, и мы как раз в контакте со всеми вовлеченными сторонами, - добавил Богданов. - Мы выступаем за то, чтобы все-таки сесть за стол переговоров и начать конструктивный диалог. Основа диалога - это, конечно, принципы международного права, уважение интересов друг друга".

"Мы считаем, что безальтернативный подход - это создание Палестинского независимого государства, которое жило бы в мире и мирном добрососедстве, безопасности с Израилем", - подытожил Богданов.

Ближний Восток остается "пороховой бочкой" для современного мира

Отмечая конфликтность ближневосточного региона, Богданов рассказал, что он остается для мирового сообщества "пороховой бочкой", и происходящие там события представляют угрозу для всей международной безопасности.

Отвечая на просьбу прокомментировать то, что согласно приписываемому первому канцлеру Германии Отто фон Бисмарку выражению, что "Балканы - пороховая бочка Европы", однако в то же время сейчас этой самой пороховой бочкой, но уже для всего мира, стал Ближний Восток, Богданов отметил: "И Бисмарк был прав, когда он говорил о пороховой бочке на европейcком континенте, и вы правы, что это пороховые бочки на Ближнем Востоке. Действительно, все эти события представляют угрозу международному миру и безопасности, поэтому все мировое сообщество очень внимательно следит за обстановкой, пытается как-то вмешиваться. Иногда удачно, иногда менее удачно",

По словам замминистра, именно поэтому в Совете Безопасности ООН и на Генеральной Ассамблее ООН вопросы ближневосточной повестки дня стоят всегда очень остро, принимаются резолюции, ведутся дискуссии. "Мы в них участвуем очень активно, естественно, как страна - постоянный член Совета Безопасности и как одна из мировых держав. На Ближнем Востоке кругом очень опасная ситуация, гибнут люди, разрушается инфраструктура, миллионы беженцев. И я даже не могу выделить одну болевую точку на Ближнем Востоке, потому что приходится заниматься целым рядом кризисов, конфликтных ситуаций", - добавил он, выделив кризисы в Сирии, Ливии, Йемене, палестино-израильский конфликт и ситуацию в зоне Персидского залива.

"Должен просто сказать, что наша линия последовательная, принципиальная. Мы за то, чтобы все эти проблемы решались политико-дипломатическими методами, за столом переговоров. И все эти конфликты, конечно, имеют определенную международно-правовую основу, и мы призываем все страны, включая западных партнеров, к уважению принципов международного права, фундаментальных положений Устава ООН, где сказано о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств, уважении их суверенитета, территориальной целостности и единства", - подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД указал, что данный подход Россия применяет ко всем конфликтным ситуациям на Ближнем Востоке. "А их очень много, и я затрудняюсь сказать, где может в любой момент полыхнуть, потому что уже полыхает во многих местах этого важного региона для всего мира с точки зрения стратегических интересов, нефтяных и транспортных артерий. Так что этот регион действительно очень важен для мирового сообщества, и то, что там происходит, занимает наше внимание и приковывает большое внимание и Москвы, и других наших международных партнеров", - заключил Богданов.

О радикальном исламизме и нерешенных территориальных проблемах

Территориальные проблемы, сохраняющиеся на Ближнем Востоке, подпитывают почву для распространения радикализма, считает замглавы МИД.

По словам Богданова, основой идеологической обработки среди молодежи является чувство несправедливости из-за того, что какие-то проблемы, затрагивающие интересы широкого круга людей, не решаются. "Это создает питательную базу для рекрутирования в ряды радикальных группировок довольно большого круга людей, - указал дипломат. - В рядах "Исламского государства" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ - прим. ТАСС) сегодня более ста тысяч хорошо подготовленных боевиков. Это реальная армия, состоящая из представителей различных национальностей, приехавших со всего мира. И это говорит о том, что есть питательная основа".

"Нерешенность палестинской проблемы вызывает у многих людей чувство безысходности, а это порождает радикализм и, в конечном итоге, выливается в террористические акции, - обратил внимание замминистра. - Мы ведем дискуссии с нашими арабскими партерами и открыто говорим им, что если ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) ставит своей целью создать халифат, то места Израиля там нет. Логика, возможно, у людей такая, что если нет возможности создать Палестинское государство, то не будет и Израиля".

Таким образом, на основе отсутствия справедливого решения этой проблемы создается база для того, чтобы люди, которые уже не верят в него, шли в ряды экстремистских группировок, заключил Богданов.