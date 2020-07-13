В Кремле рассказали о содержании беседы Путина и Эрдогана

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг изменения статуса собора Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле с музея в мечеть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.

"Владимир Путин обратил внимание Реджепа Тайипа Эрдогана на значительный общественный резонанс, который вызвало в России решение изменить статус храма Святой Софии в Стамбуле. Президент Турции дал соответствующие пояснения, отметив, что доступ к этому уникальному памятнику мировой цивилизации будет гарантирован для всех желающих, включая иностранных граждан, и будет обеспечена сохранность христианских святынь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обстановка в Идлибе и урегулирование ситуации в Ливии

Президенты также высоко оценили взаимодействие по линии министерств обороны двух стран, позволившее стабилизировать обстановку в сирийском Идлибе.

"Акцентирована, в частности, важность наращивания усилий по содействию сирийскому урегулированию, в том числе в астанинском формате - с опорой на договоренности по итогам российско-турецко-иранского саммита, состоявшегося 1 июля 2020 года. Дана высокая оценка взаимодействию по линии министерств обороны России и Турции, позволившему стабилизировать обстановку в Идлибе и на северо-востоке Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

Кроме того, главы России и Турции договорились активизировать политико-дипломатические усилия для скорейшего прекращения вооруженного противостояния в Ливии и возврата к переговорному процессу в этой стране.

"Вновь подчеркнута необходимость скорейшего прекращения вооруженного противостояния и возврата к переговорному процессу в Ливии на основе решений Берлинской международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолюцией 2510 Совета Безопасности ООН. Условлено активизировать совместные политико-дипломатические усилия на данном направлении", - отмечается в сообщении Кремля.

Возобновление турпоездок

Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.

"Состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам двусторонней повестки дня, включая перспективы возобновления туристических обменов по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации", - сообщила пресс-служба Кремля.

В Кремле отметили, что Путин "выразил признательность за готовность турецких партнеров оказать помощь ряду российских регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".

Президент Турции, который позвонил российскому коллеге, поздравил его с успешным проведением общенародного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

"Главы государств договорились и далее поддерживать регулярный диалог, в том числе на высшем уровне", - подчеркнули в Кремле.