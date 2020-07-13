Политологи считают, что повысившаяся активность ЛДПР связана с падающими рейтингами партии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Политологи связывают повысившуюся в последнее время активность ЛДПР с падающими рейтингами партии. Такое мнение высказали на онлайн-конференции в ТАСС политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев, представившие в понедельник рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ".

Согласно исследованию, у депутатов от фракции ЛДПР самая низкая вероятность переизбрания в ходе следующих думских выборов - 20% против 45% у депутатов от "Единой России", 47% у депутатов от КПРФ и 50% у справороссов.

"У ЛДПР самая низкая переизбираемость, конечно, лидер ЛДПР Владимир Жириновский чувствует падающие рейтинги партии среди экспертов и делает все, чтобы их повысить. Поэтому он так активно включается в скандал с [губернатором Хабаровского края Сергеем] Фургалом, поэтому он так активно участвует в любых скандалах, лишь бы оказаться на плаву и сделать какие-то яркие, громкие заявления, чтобы привлечь к себе внимание", - сказал Дмитрий Гусев.

Алексей Мартынов в свою очередь отметил, что такой результат от ЛДПР удивил, так как обычно она позиционирует себя как партию, всегда готовую к выборам. "Но вот мы видим, что не всегда", - сказал Мартынов. Он отметил, что в абсолютных цифрах 50% высокой вероятности переизбрания у "Справедливой России" - это 11 депутатов из 22, а 45% от Единой России - это около 200. "Здесь тоже нужно дифференцировать", - резюмировал он.