Путин пожелал скорейшего выздоровления президенту Бразилии, заразившемуся коронавирусом

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму заразившемуся коронавирусом президенту Бразилии Жаиру Болсонару со словами поддержки и пожеланием скорейшего выздоровления. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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"Хотел бы выразить вам искренние слова поддержки и пожелания скорейшего и полного выздоровления. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и стойкость помогут победить опасное заболевание", - отметил Путин.

Глава российского государства добавил, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога и плодотворной совместной работы.

7 июля Болсонару сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус. Как отметил позднее бразильский лидер, он чувствует себя хорошо и проходит лечение.