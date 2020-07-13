В МИД РФ оптимистично настроены на реализацию итогов саммита Россия - Африка

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Впечатляющие результаты саммита Россия - Африка создают хорошую основу и вселяют серьезный оптимизм в отношении реализации его итогов. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Было принято много хороших решений, подписаны документы, а также коммерческие соглашения и контракты на общую сумму в один триллион рублей, - указал высокопоставленный дипломат. - Такие впечатляющие результаты создают хорошую основу и порождают у нас довольно серьезный оптимизм в отношении того, что все это удастся в конечном итоге реализовать и продвинуться".

Богданов признал, что пандемия "оказала определенное влияние" на темпы данной работы. Тем не менее, по его словам, МИД РФ продолжает работать с африканскими коллегами, общаясь по телефону, проводя видеоконференции, а также направляя различные письма и послания.

В этой связи замминистра напомнил о состоявшемся на прошлой неделе общении в видеоформате Сергея Лаврова с главами МИД "тройки" Африканского союза (Демократическая Республика Конго, Египет, ЮАР), по итогам которого стороны договорились провести саммит в 2022 году на Африканском континенте. "Конкретно место, как и время проведения данного саммита мы определим позднее, - сообщил Богданов. - Но такая договоренность побуждает нас к тому, что после снятия каких-то ограничений мы серьезно активизируем нашу работу над его подготовкой".

Саммит Россия - Африка прошел 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов РФ и Египта. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Также в мероприятии участвовали восемь крупных африканских интеграционных объединений и организаций.