Мишустин 14 июля обсудит в Москве с новым премьером Белоруссии вопросы интеграции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 14 июля проведет в Москве переговоры с новым премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"Предполагается, что главы правительств обсудят широкий круг актуальных вопросов российско-белорусских отношений и интеграции в рамках Союзного государства. Особое внимание будет уделено тематике взаимодействия в торгово-экономической сфере, реализации крупных совместных проектов", - говорится в сообщении.

Это первая очная встреча премьеров после того, как в начале июня Головченко возглавил правительство Белоруссии. За это время они провели два телефонных разговора - 5 и 26 июня. В первой беседе Мишустин поздравил коллегу с назначением на этот пост и пожелал ему успехов в работе. Он также подтвердил готовность к активной совместной работе в рамках Союзного государства и отметил важность наращивания российско-белорусского взаимодействия в целях дальнейшего развития Евразийского экономического союза и СНГ.

Головченко 22 июня обсуждал с послом РФ в Белоруссии Дмитрием Мезенцевым вопросы организации двусторонней встречи с Мишустиным, а также проведения заседания Совета министров Союзного государства. Премьер Белоруссии тогда сказал, что ситуация с пандемией нового коронавируса повлияла на контакты на межгосударственном уровне. При этом он выразил уверенность, что по мере улучшения ситуации взаимодействие активизируется.

Ранее после своего назначения на должность премьера Головченко подтвердил готовность белорусского кабинета к продолжению конструктивного межправительственного диалога с РФ в различных форматах.