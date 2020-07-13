Лавров призвал Армению и Азербайджан к немедленному прекращению огня

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник обсудил по телефону с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Эльмаром Мамедъяровым обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе и призвал стороны конфликта к немедленному прекращению огня.

"Обсуждалось обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе. Сергей Викторович Лавров призвал стороны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с учетом принятых обязательств, а также предложений представителей России, США и Франции в качестве сопредседателей минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам двух телефонных разговоров министра.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит осуществлять свою посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном "как в своем национальном качестве, так и в рамках сопредседательства в минской группе ОБСЕ".

На Смоленской площади добавили, что "с российской стороны также отмечена важность того, чтобы все члены минской группы проявляли ответственный подход в оценках складывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, которые могут спровоцировать дополнительный рост напряженности".

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции армии республики на товузском направлении границы с использованием артиллерии. По данным ведомства, бои продолжались минувшую ночь. Как проинформировали в Баку, в результате столкновений погибли четверо азербайджанских военнослужащих, четверо ранены. В свою очередь пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что в результате обстрела двое полицейских на границе с Азербайджаном получили легкие ранения. В Ереване ответственность за обострение возлагают на Баку.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями - Россией, США и Францией.