В кабмине поддержали законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала проект закона, согласно которому нарушение территориальной целостности России будет признаваться экстремизмом. Текст соответствующего проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Законопроектом предлагается уточнить понятие экстремистской деятельности, предусмотрев, что нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части ее территории) признается экстремизмом. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в тексте.

Законопроект был внесен в Госдуму 8 июля в развитие новых положений Конституции РФ сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны - главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом. Документом предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.