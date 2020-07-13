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Дума 14 июля обсудит в I чтении проект о признании отчуждения территорий экстремизмом

Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании отчуждения части территории РФ к экстремизму. Соответствующее решение принято Советом Думы в понедельник, сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документом предлагается уточнить, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности Российской Федерации, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами. Изменения вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Законопроект внесли на рассмотрение палаты сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павел Крашенинников и Андрей Клишас. По словам Крашенинникова, это первая законодательная инициатива в развитие принятых поправок к конституции.

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