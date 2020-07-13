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Путин продлил на год срок службы замглавы МИД России Сергею Вершинину

Сергей Вершин занимает этот пост с 2018 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин продлил на год срок службы заместителю министра иностранных дел Сергею Вершину. Копия распоряжения размещена в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Вершину Сергею Васильевичу", - говорится в тексте документа.

Вершинин родился в 1954 году. 27 марта 2018 года занял пост замглавы МИД России. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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