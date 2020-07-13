Путин утвердил ратификацию договора с Монголией о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

МОСКВА, 13 июля /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией. Закон опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан в Улан-Баторе 3 сентября 2019 года. Он устанавливает политические и правовые основы, на которых Россия и Монголия будут выстраивать взаимные отношения. В частности, стороны договорились "рассматривать друг друга как дружественные государства, взаимодействовать на основе доверия и всеобъемлющего стратегического партнерства, руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, а также развивать сотрудничество в указанных в договоре областях".

Речь идет в том числе о сотрудничестве в оборонной и военно-технической сферах, в вопросах контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.

"Стороны не участвуют в блоках или военно-политических союзах, направленных друг против друга, не заключают с третьими странами договоров, противоречащих интересам суверенитета и независимости другой стороны", - говорится в договоре. РФ будет уважать политику Монголии, "направленную на недопущение размещения на ее территории и транзита иностранных войск, ядерного и других видов оружия массового уничтожения".

Закрепляется, что стороны намерены противодействовать терроризму, сепаратизму, экстремизму, коррупции и другим видам преступности, укреплять безопасность на пространстве Евразии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поощрять торговое и инвестиционное сотрудничество, взаимодействовать в области транспортных коммуникаций и информационных технологий, содействовать в предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий и промышленных аварий. В договоре содержится положение о создании сторонами благоприятных условий для дальнейшего развития межрегионального и приграничного сотрудничества между субъектами РФ и аймаками Монголии, другими административно-территориальными образованиями, а также между государственными и частными организациями, развивающими межрегиональные связи.