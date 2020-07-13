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Лавров и Помпео обсудили подготовку к встрече "пятерки" СБ ООН

По данным МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник по телефону обсудили подготовку к встрече лидеров "пятерки" Совбеза ООН и тематику поддержания стратегической стабильности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств детально обсудили ход подготовки предлагаемой российской стороной встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН. Проведен обстоятельный обмен мнениями по обеспечению стратегической стабильности в контексте предстоящих заседаний российско-американских рабочих групп по военно-политической тематике", - сообщили в дипведомстве.

По данным МИД РФ, беседа состоялась по инициативе американской стороны.

Лавров и Помпео также рассмотрели задачи урегулирования конфликтов в Афганистане, Ливии, Сирии и других регионах. Кроме того, они затронули ряд других актуальных вопросов международной повестки дня и проблем двусторонней сферы отношений, добавили в МИД.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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