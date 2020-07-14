Медведев проведет международный круглый стол по безопасности в период пандемии

Как сообщили ТАСС в пресс-службе единороссов, в работе круглого стола "примут участие руководители авторитетных парламентских партий Вьетнама, Германии, Казахстана, Кипра, Китая, Сербии, Турции, Украины, ЮАР, Японии, а также представители МИД России". Мероприятие предполагается провести в режиме онлайн.

По итогам встречи будет подготовлено обращение, уточнили в пресс-службе.

Выступая 10 июля на совещании по активизации международного взаимодействия в борьбе с коронавирусом и эпидемиологическими заболеваниями, Медведев подчеркнул, что Россия может сформировать стратегию действий на мировой арене по борьбе с эпидемиями. По его мнению, вопрос об обеспечении биологической безопасности стоит включить в постоянную повестку дня Организации Договора о коллективной безопасности, а также наращивать обмен опытом в этой сфере с другими государствами.

По оценке зампредседателя Совбеза РФ, многие страны готовы к сотрудничеству с Россией в борьбе с коронавирусом. Так, полагает он, "в экстренных случаях, угрожающих биологической безопасности", страны постсоветского пространства ориентируются на Россию, чему способствуют "и общность языка, и выверенные совместные подходы к реагированию на инфекционные угрозы, адаптированные еще с советских времен". Кроме того, обратил внимание Медведев, к обмену опытом с Россией в области разработки, производства, испытания препаратов, вакцин проявляют интерес и другие партнеры - государства Африканского региона, Ближнего Востока, которые "уже выразили заинтересованность даже в закупке ряда препаратов".

Он уверен, что "необходимо сотрудничать по различным направлениям, включая лабораторное сотрудничество, которое должно оказывать содействие национальным властям в борьбе с пандемией".