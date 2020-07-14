Госдума обсудит в I чтении законопроект о признании отчуждения территорий экстремизмом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму, внесенный сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в конституцию Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. По словам Крашенинникова, это первый законопроект в развитие принятых поправок в основной закон.

Инициативой предлагается уточнить, что экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности РФ, но и в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами. Изменения вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".

Как уточнял Крашенинников, в дальнейшем Уголовный кодекс РФ планируется дополнить новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Предполагается, что наказание по ней составит от шести до 10 лет лишения свободы.

Отдельные санкции за призывы к отчуждению территорий

В пакет с этим законопроектом войдут два других - об административной и уголовной ответственности за призывы к отчуждению территорий. Поправки будут вноситься в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Документы пока не поступили в Госдуму.

Как напомнил Крашенинников, сейчас статья 280.1 УК РФ уже предусматривает ответственность за публичные призывы к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Новые законопроекты изменят условия привлечения к ответственности по этой статье. Предлагается ввести административную преюдицию, это значит, что впервые уличенный в таких призывах понесет административную ответственность. Речь идет о штрафах до 60 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц, до 300 тыс. рублей для юрлиц.

Уголовная ответственность будет наступать лишь за повторное нарушение - если в течение последнего года лицо уже привлекалось к административной ответственности за публичные призывы к отчуждению российских территорий.