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Дело в отношении Сергея Фургала

Жириновский считает, что врио губернатора Хабаровского края должен быть представитель ЛДПР

По словам лидера партии, либерал-демократы готовы выдвинуть на эту должность представителя и с Дальнего Востока, и из других регионов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
© Михаил Метцель/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края в перспективе должен стать представитель возглавляемой им политической силы. Такую позицию он озвучил в понедельник в эфире телеканала RTVI.

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Лидеру либерал-демократов был задан вопрос о том, могут ли занять указанную должность представители его партии. "Да, мы надеемся на это. У нас есть [Сергей] Жигарев - председатель комитета [Госдумы] по промышленности и экономической политике. Хорошо знает всю промышленность страны. [Михаил] Дегтярев - тоже председатель комитета [Госдумы] по спорту, туризму, молодежи. Наш депутат с Дальнего Востока [Андрей] Андрейченко", - ответил он.

"То есть мы готовы дать и с Дальнего Востока, и из других регионов. Но все связаны с ЛДПР", - подытожил Жириновский.

9 июля губернатор Хабаровского края и член ЛДПР Сергей Фургал был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину Фургал не признал. Басманный суд арестовал его до 9 сентября.

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Жириновский, Владимир ВольфовичРоссияФургал, Сергей ИвановичДело в отношении Сергея Фургала
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