Венедиктов предложил провести онлайн-выборы муниципальных депутатов в Москве досрочно

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Дистанционное электронное голосование на выборах муниципальных депутатов столицы предлагается провести досрочно, 11 и 12 сентября. Об этом говорится в письме зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексея Венедиктова председателю Мосгоризбиркома Юрию Ермолову, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что около 70 тыс. жителей столицы смогут принять участие в выборах муниципальных депутатов, проголосовав онлайн на портале mos.ru. Дистанционное электронное голосование одновременно с традиционным будет проводиться для жителей Марьина и Бабушкинского района.

"При организации выборов 13 сентября было бы эффективно принять следующие меры: провести 11 и 12 сентября досрочное голосование в электронном виде", - написал Венедиктов.

Он также предложил комиссии направить представителя Мосгоризбиркома в техгруппу для обсуждения вопросов, которые вызвали реакцию избирателей в Москве во время голосования по поправкам к Конституции РФ. Кроме того, комиссия по развитию гражданского общества ОП Москвы готова поставить вопрос перед Общественной палаты столицы о продлении работы штаба по наблюдению за голосованием.

Московская городская избирательная комиссия 9 июля решила, что на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по многомандатному избирательному округу №1 и муниципального округа Марьино по многомандатному избирательному округу №1, проводимых 13 сентября 2020 года, одновременно с "бумажным" голосованием состоится и дистанционное электронное. Для онлайн-голосования будут образованы два избирательных участка - 5001 и 5002. Как уточнил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, данное голосование планируется организовать на платформе портала мэра и правительства Москвы mos.ru.