Лавров обсудил с главой МИД КНР подготовку саммита "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обсудил по телефону со своим китайским коллегой Ван И подготовку к саммиту "пятерки" СБ ООН. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Министры затронули ряд актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, включая подготовку к саммиту государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, ситуацию в сфере глобальной безопасности, положение дел в различных регионах мира, процессы интеграции на евразийском континенте, деятельность ШОС и БРИКС в текущем году под председательством РФ", - информировали в МИД РФ.

Российский министр информировал коллегу о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в "контексте задач поддержания стратегической стабильности". В свою очередь, Ван И рассказал об итогах состоявшейся накануне видеоконференции министров иностранных дел "Центральная Азия плюс Китай".

Касаясь темы коронавирусной инфекции, главы внешнеполитических ведомств двух стран выразили обоюдный настрой на продолжение тесного сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе в рамках Всемирной организации здравоохранения и в других многосторонних форматах. "Беседа прошла в доверительном, конструктивном ключе и подтвердила единство подходов по всем обсуждавшимся темам, приверженность Москвы и Пекина курсу на урегулирование проблем на мировой арене исключительно через равноправный диалог и поиск баланса интересов на основе уважения принципов устава ООН", - заключили в МИД РФ.