Горсовет Петрозаводска временно возглавил его вице-спикер

ТАСС, 18 июля. Вице-спикер Петрозаводского городского совета Александр Ханцевич приступил к исполнению обязанностей председателя после того, как следователи возбудили уголовное дело в отношении действующего спикера совета Геннадия Боднарчука по статье о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе совета.

"У нас, согласно статье 28 устава Петрозаводского городского округа, предусмотрена на период отсутствия председателя такая возможность, как исполнение его обязанностей вице-спикером совета, который исполняет свою депутатскую деятельность на постоянной основе. У нас это Александр Ханцевич. Он на этот период будет исполнять обязанности спикера совета. Он приступил к исполнению обязанностей", - сказал собеседник агентства.

В пятницу адвокат Боднарчука сообщила ТАСС, что он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки. В тот же день было возбуждено уголовное дело в отношении Боднарчука. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческих организаций взятку в сумме более 1,5 млн рублей "за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе по выдаче им разрешений на строительство".