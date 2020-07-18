РФ получила заверения от ПНС Ливии о скором решении вопроса с освобождением россиян

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия получила письменные заверения от Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в том, что вопрос с освобождением задержанных в 2019 году россиян, сотрудников Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана будет решен в ближайшее время. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В результате наших настойчивых усилий недавно нами получены письменные заверения [главы МИД] ПНС Мухаммеда Сиялы в том, что проблема наших граждан будет закрыта в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В МИД РФ напомнили, что к решению вопроса об освобождении Шугалея и Суэйфана министерство подключилось "сразу же после получения по неофициальным каналам запоздалой информации об их незаконном аресте в Триполи" в мае прошлого года. "Направляли соответствующие сигналы ПНС через его дипмиссию в Москве. В нажимном ключе регулярно поднимаем эту тему на всех встречах с представителями триполийских властей, добиваясь незамедлительного и безусловного освобождения россиян", - подчеркнула Захарова в комментарии.

Она также добавила, что "МИД продолжит целенаправленную энергичную работу на этом направлении".

Ранее генеральная прокуратура властей в Триполи обвинила Шугалея и Суэйфана в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, генеральная прокуратура считает, что россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.