Избирком Коми завершил прием документов о выдвижении кандидатов на пост главы региона

СЫКТЫВКАР, 19 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Республики Коми завершила прием документов на выдвижение кандидатов для участия в выборах главы региона. Всего документы подали пять человек, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев.

"Сегодня в 18:00 мск мы завершили прием документов на выдвижение кандидатов для участия в досрочных выборах главы Республики Коми. У нас по-прежнему пять кандидатов. С 19 по 29 июля пройдет период подачи документов уже на регистрацию кандидатов", - рассказал ТАСС председатель Избиркома Коми.

На выборы главы республики выдвинулись пять человек: врио главы региона, самовыдвиженец Владимир Уйба, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Сергей Пономарев, кандидат от ЛДПР, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин, Виктор Бетехтин от отделения партии "Зеленая альтернатива", а также депутат Госсовета Коми, первый секретарь комитета республиканского отделения КПРФ Олег Михайлов.

Для получения регистрации всем кандидатам необходимо пройти 10-процентный муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей депутатов советов районов и городских округов. Самовыдвиженцам нужно дополнительно получить еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6 614 подписей.

Досрочные выборы главы Коми, назначенные Госсоветом региона на 13 сентября 2020 года, проводятся в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России.

Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.