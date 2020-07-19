Экс-советника главы Дагестана Микирова назначили и.о. руководителя Кизлярского района

"На период временного отстранения Александра Погорелова от должности главы Кизлярского района исполнение обязанностей главы администрации муниципального района возложено на его первого заместителя Акима Микирова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в начале этого месяца Микиров был назначен первым заместителем главы Кизлярского района.

9 июля Советский районный суд Махачкалы временно отстранил избранного главу Кизлярского района Александра Погорелова на время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении чиновника по подозрению в превышении им должностных полномочий и служебном подлоге. 10 июля суд в Махачкале отправил Александра Погорелова под домашний арест по 2 августа включительно.

По версии следствия, в 2012-2015 годах Погорелов, являясь главой сельсовета Южный Кизлярского района, составил и выдал 19 выписок из похозяйственных книг, в которые внес ложные сведения о том, что 19 гражданам принадлежат по праву пожизненно наследуемого владения 19 земельных участков. Ущерб, нанесенный действиями чиновника сельсовету, следствие оценило в 2,2 млн рублей.

Аким Микиров родился в 1970 году в селе Тарумовка Тарумовского района Дагестана. С 1991 по 2020 год работал в правоохранительных органах в Дагестане и Кабардино-Балкарии. 15 июня этого года Микиров был назначен советником главы Дагестана Владимира Васильева, а 6 июля освобожден от этой должности.