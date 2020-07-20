Матвиенко заявила, что Совфед готов наращивать взаимодействие с парламентариями Колумбии

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что верхняя плата готова расширять сотрудничество с Сенатом Конгресса Колумбии. Об этом говорится в поздравительной телеграмме спикера СФ по случаю 210-летия независимости Колумбии, направленной председателю Сената Лидио Гарсии Турбай.

"Сегодня Колумбия является одним из перспективных партнеров России в латиноамериканском регионе. Важной составляющей всего комплекса двусторонних отношений является парламентский диалог. Хотела бы подтвердить настрой Совета Федерации на наращивание взаимодействия с Сенатом Конгресса Республики Колумбии. Убеждена, что его дальнейшее всестороннее развитие отвечает долгосрочным интересам народов наших стран", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что в этом году отмечается 85-летие установления дипломатических отношений между странами. "За прошедшие десятилетия Россией и Колумбией пройден значительный путь становления равноправных и взаимоуважительных отношений, заложены прочные традиции многопланового сотрудничества, сформирована обширная договорная база", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко пожелала коллегам успехов, а народу Колумбии благополучия и процветания.