Рустам Минниханов сдал документы для регистрации кандидатом в президенты Татарстана

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Действующий глава региона Рустам Минниханов представил в ЦИК Татарстана документы для регистрации кандидатом на пост президента республики. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Рустам Минниханов представил в Центральную избирательную комиссию Республики Татарстан документы для регистрации кандидатом на должность президента Республики Татарстан", - сказала она. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центризбиркома республики, в пакет документов, в том числе, входят подписи депутатов муниципальных образований.

С 19 июля по 29 июля кандидаты должны представить в ЦИК республики документы для регистрации, в том числе подписи депутатов муниципальных образований, собранные в поддержку своего выдвижения. Всего должно быть собрано не менее 387 подписей.

Прием документов для выдвижения на должность завершился 12 июля. От "Единой России" в качестве кандидата выдвинут Рустам Минниханов, от "Справедливой России" - председатель Совета реготделения партии в республике Альмир Михеев, от "Коммунистов России" - первый секретарь рескома партии в регионе Альфред Валиев, от Партии роста - председатель регионального отделения в Татарстане Олег Коробченко, от ЛДПР - координатор татарстанского отделения партии Владимир Сурчилов.

Госсовет республики постановил назначить выборы президента Татарстана на единый день голосования - 13 сентября текущего года.