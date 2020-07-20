Мишустин освободил от должности замглавы Минобрнауки Лукашевич

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич, арестованную по делу о хищении. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Лукашевич Марину Борисовну от должности статс-секретаря - заместителя министра науки и высшего образования РФ", - говорится в документе.

Марина Лукашевич и начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов были арестованы до 16 августа Тверским судом по делу о хищении более 50 млн рублей. По версии следствия, Лукашевич представляла в министерство образования и науки сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах.

Прием выполненных работ Лукашевич осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Таким образом, считает следствие, есть все основания полагать, что переданные для исполнения госконтрактов деньги похищаются членами преступной группы. Всего было пять контрактов (от 29 марта 2016 года - 2,375 млн рублей, от 28 октября 2016 года - на 6,3 млн рублей, от 11 октября 2016 года - 3,2 млн рублей, от 31 августа 2016 года - на 18,83 млн рублей, от 11 мая 2016 года - на 19,68 млн рублей).